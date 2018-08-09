Денис Тумасян: "Мы очень хотим пройти дальше"

Защитник футбольного клуба "Уфа" Денис Тумасян прокомментировал победу своей команды над "Прогресом" из Люксембурга (2:1) в третьем раунде квалификации Лиги Европы, а также отметил плохую реализацию.

- Растранжирили кучу моментов в первом тайме, соперник контратаковал, забили два гола, к сожалению, пропустили на последних минутах. Выиграли, двигаемся дальше.

- А есть объяснение тому, что случилось во втором тайме?

- Расслабились немножко, соперник убаюкивал, мы контролировали игру, но повторю, что соперник здорово действовал на контратаках, пару-тройку раз мы попались, сделаем выводы к выездной игре, все нормально будет.

- Есть ли какие-то сложности в том, что каждый раз тройка центральных защитников новая?

- Никаких сложностей нет, это нормальная ротация состава, играем на третий-четвертый день, если есть возможность поменять людей, то почему бы ей не воспользоваться, у нас есть варианты в защитной линии одинакового уровня, никто ничего не портит. Мы очень хотим пройти дальше, мы все сделаем для этого. (Иван УРАЛЬСКИЙ)