Денис Терентьев: "Рад, что вышел на поле"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1) остался доволен игрой команды. По его словам, в конеце встречи игроки немного расслабились.

– Во-первых, очень рад, что вышел впервые за долгое время на поле: не играл уже два месяца, – цитирует Терентьева официальный сайт "Зенита". – Мы действовали неплохо, комбинировали, но в конце немного расслабились и пропустили. А так – хорошая игра.

– Пропущенный гол – невезение?

– Не разобрались, кто должен сыграть на подборе с этим футболистом, поэтому пропустили.

– Не было сложно из-за несыгранности состава?

– Да нет, сегодня все получилось нормально. Раньше с этим бывали сложности, но сегодня смотрелись достойно, хорошо комбинировали.

– Обсуждали потенциальных соперников по плей-офф?

– Задача была выиграть, чтобы в итоге получить возможность выйти в плей-офф с первого места и не попасть на команду из Лиги чемпионов.