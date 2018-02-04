Денис Терентьев: "Готов сыграть против "Селтика" уже сейчас"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев заявил о том, что уже сейчас готов к матчам Лиги Европы с "Селтиком". При этом футболист выразил сомнение в том, что возможно полноценно подготовиться за один сбор.

– Думаю, я готов сыграть против "Селтика" уже сейчас! В начале первого сбора было тяжело, но на второй неделе уже чувствовал себя отлично, – приводит РИА "Новости" слова Терентьева. – Другой вопрос, что мои ощущения это одно, а реальность – другое. Вряд ли кто-то способен подготовиться на 100 процентов за один сбор. У нас еще есть время – будем работать и прибавлять.

Сам факт, что сыграем в Британии, завораживает. Наверняка придет много болельщиков, там всегда хорошая атмосфера. Но пока еще рано об этом думать – мы пока еще даже не смотрели матчи "Селтика". Работаем над своей игрой.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Селтиком" пройдет 15 февраля в Глазго, ответный – 22 февраля в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые с 2 по 13 февраля проводят сбор в турецком Белеке.