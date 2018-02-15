23:39 15 февраля | Футбол — Лига Европы

Денис Глушаков: "Ничего не потеряно"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Атлетика" (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что был расстроен, когда его заменили. Также футболист заявил, что для красно-белых еще ничего не потеряно.

– Не забиваешь ты – забывают тебе, – сказал Глушаков. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

– Что произошло в раздевалке, после "Спартак" стал играть по-другому, смог забить?

– Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все.

– Без тренера?

– Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

– Вы после замены ушли в раздевалку. Были недовольны заменой?

– Каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы. Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого.

– Не показалось странным, что Промеса не было видно, что у Фернанду было много брака в передачах, а у вас был удар в девятку, штанга, голевая передача и заменили именно вас?

– Это вопрос к тренеру. Он делает замены. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Мальчиш-Кибальчиш

Да конечно в Бильбао порвём усех, утрём усем. Да шапками закидаем если что.

00:20

ВеликийПашаБуре

Трансвестит втирает очки секте. Назаров и к охотно верят!

00:13

ЗлобныйЖиртрест

Ничего такого

00:07

Митяй 71

Дениска ты, что стал дебилом, как твой защитник Илюшка. Какую-то х...ню несешь про две игры, в барсу что ли во сне перешел. Сказал бы честно сливаем лигу европы, т.к. хотим какме-нибудь медали первенства нашего выиграть.

00:05

Slim Taller

Они собирались 5: 0 выигрывать у испанцев.

00:01

negativ1271

Где есть глушаков , там провал....неужели тренеры спартака и сборной этого не понимают ? Он в футболе НИКТО - НОЛЬ,

23:57 15 февраля

П_о_в_а_р

Да. Чемпионство неизбежно.

23:52 15 февраля

kostyn10

Прямо слова Ковальчука после Словакии повторил...

23:51 15 февраля

kaduly

Comedy swine

23:47 15 февраля

igogohruhru

Где фото из раздевалки?

23:44 15 февраля

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