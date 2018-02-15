Денис Глушаков: "Ничего не потеряно"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Атлетика" (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что был расстроен, когда его заменили. Также футболист заявил, что для красно-белых еще ничего не потеряно.
– Не забиваешь ты – забывают тебе, – сказал Глушаков. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.
– Что произошло в раздевалке, после "Спартак" стал играть по-другому, смог забить?
– Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все.
– Без тренера?
– Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.
– Вы после замены ушли в раздевалку. Были недовольны заменой?
– Каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы. Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого.
– Не показалось странным, что Промеса не было видно, что у Фернанду было много брака в передачах, а у вас был удар в девятку, штанга, голевая передача и заменили именно вас?
– Это вопрос к тренеру. Он делает замены. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Мальчиш-Кибальчиш
Да конечно в Бильбао порвём усех, утрём усем. Да шапками закидаем если что.
00:20
ВеликийПашаБуре
Трансвестит втирает очки секте. Назаров и к охотно верят!
00:13
ЗлобныйЖиртрест
Ничего такого
00:07
Митяй 71
Дениска ты, что стал дебилом, как твой защитник Илюшка. Какую-то х...ню несешь про две игры, в барсу что ли во сне перешел. Сказал бы честно сливаем лигу европы, т.к. хотим какме-нибудь медали первенства нашего выиграть.
00:05
Slim Taller
Они собирались 5: 0 выигрывать у испанцев.
00:01
negativ1271
Где есть глушаков , там провал....неужели тренеры спартака и сборной этого не понимают ? Он в футболе НИКТО - НОЛЬ,
23:57 15 февраля
П_о_в_а_р
Да. Чемпионство неизбежно.
23:52 15 февраля
kostyn10
Прямо слова Ковальчука после Словакии повторил...
23:51 15 февраля
kaduly
Comedy swine
23:47 15 февраля
igogohruhru
Где фото из раздевалки?
23:44 15 февраля