Денис Глушаков: "Ничего не потеряно"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Атлетика" (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что был расстроен, когда его заменили. Также футболист заявил, что для красно-белых еще ничего не потеряно.

– Не забиваешь ты – забывают тебе, – сказал Глушаков. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

– Что произошло в раздевалке, после "Спартак" стал играть по-другому, смог забить?

– Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все.

– Без тренера?

– Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

– Вы после замены ушли в раздевалку. Были недовольны заменой?

– Каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы. Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого.

– Не показалось странным, что Промеса не было видно, что у Фернанду было много брака в передачах, а у вас был удар в девятку, штанга, голевая передача и заменили именно вас?

– Это вопрос к тренеру. Он делает замены. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)