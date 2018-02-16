Денис Глушаков: "На "Спартаке" все равно лежит ответственность"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Атлетика" (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы считает, что если у футболистов будут гореть глаза, то таких поражений и недопонимания не случится.

- Не опасаетесь, что повторится такая же история, как на старте сезона, когда команда потеряла уверенность?

- Не могу сказать. Есть желание, стремление победить. Если глаза будут гореть – не будет таких поражений и недопонимания. Сегодня мы проиграли, но на этом жизнь не останавливается. Не надо зацикливаться.

- Получается так, что в Лиге чемпионов три матча дома - победа и две ничьи, а в Лиге Европы две игры и два поражения, если вспомнить АЕК. Можно сказать, что Лига чемпионов – это турнир "Спартака"?

- Пока только чемпионство и Суперкубок. Здесь были хорошие матчи с "Севильей", были плохие игры. Сейчас не надо сравнивать. Это два разных турнира. Все равно на команде лежит ответственность. Нет разницы, где мы играем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)