Денис Глушаков: "Мы так пропускали, и когда чемпионами становились"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Атлетика" (1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что соперник реализовал все свои моменты. Также он подчеркнул, что красно-белые не испугались басков.

– Показалось, что у вас новая тактическая роль. Вас немного выдвинулись вперед.

– Ничего подобного. Мы так играли, когда Каррера только пришел. Я, Зобнин и Фернанду втроем провели много матчей. "Крылья Советов" обыгрывали, с "Рубином" так играли, в три центральных полузащитника. Просто мы подстраивались под игру "Атлетика". Иногда я выдвигался, прессинговал впереди, так что ничего нового.

– Показалось, что "Спартак" расклеился после первого гола. Неужели настолько испугались соперника?

– Мы не испугались. Неужели было видно, что мы испугались? Мы много атаковали, а у них не было моментов, и они нам забили из ничего. Можно сказать три момента – три гола. Не думаю, что мы уступили по игре.

– Что все-таки делать с игрой в обороне?

– Ну, проиграли сейчас, и теперь все будут спрашивать, что делать. Мы так пропускали, и когда чемпионами становились – пропускали мячи. Это футбол. Бывают ошибки, бывает не твой день и все залетает. Нужно двигаться вперед, работать над ошибками. Кто работает – к тому и результат приходит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)