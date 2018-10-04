Денис Глушаков: "Лучше играть в футбол вживую, чем в приставку"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков побеседовал с пресс-службой УЕФА о популярности футбола в мире. Напомним, что хавбек был выведен из основного состава команды решением главного тренера команды Массимо Карреры.

- Футбол - самый популярный вид спорта. В него везде можно играть: во дворе, в доме. Любой может играть. Это здоровье тоже. Лучше где-то бегать, играть в футбол, чем где-то сидеть за компьютером или в приставку... тоже играть в футбол. Все играют, но вживую лучше, - сказал Глушаков.

Сегодня "Спартак" сыграет с "Вильярреалом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы, начало - в 22.00 по московскому времени.