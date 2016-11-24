Денис Черышев получил удар ногой в лицо

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев получил травму в матче группового турнира Лиги Европы против "Цюриха". Россиянин совершил подкат в то время, как защитник швейцарцев Ален Неф попытался обработать мяч. В результате Неф попал Черышеву ногой в лицо, у того образовалась сильная гематома, и он был заменен на Саму Кастильехо на 70-й минуте встречи.
"Вильярреал" упустил победу в игре с "Цюрихом", Черышев был заменен из-за рассечения
Autsch! Das ging ins Auge! @VillarrealCFs Cheryshev muss nach einem Rencontre mit Alain Nef vom Platz. https://t.co/lPfVd9krIC #srffussball pic.twitter.com/b0o9gbf3pS– SRF Sport (@srfsport) 24 ноября 2016 г.
igorvasilevich
Жуть новость. Как я теперь спать буду?
00:52
HerculesKolya
Жуть!
23:43 24 ноября