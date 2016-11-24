Денис Черышев получил удар ногой в лицо

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев получил травму в матче группового турнира Лиги Европы против "Цюриха". Россиянин совершил подкат в то время, как защитник швейцарцев Ален Неф попытался обработать мяч. В результате Неф попал Черышеву ногой в лицо, у того образовалась сильная гематома, и он был заменен на Саму Кастильехо на 70-й минуте встречи.

"Вильярреал" упустил победу в игре с "Цюрихом", Черышев был заменен из-за рассечения