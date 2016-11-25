Денис Черышев: "Глаз в порядке, просто сильный ушиб"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев после ничьей с "Цюрихом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1) отметил, что с глазом все в порядке. Российский хавбек вышел на поле в стартовом составе, но на 70-й минуте был заменен из-за рассечения после столкновения с одним из соперников.

- Осталась еще одна игра в Лиге Европы, и мы будем биться до конца, - написал в своем Instagram Черышев. - Спасибо за вашу поддержку. Глаз в порядке, просто сильный ушиб. Идем дальше!