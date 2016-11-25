13:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Денис Черышев: "Глаз в порядке, просто сильный ушиб"

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Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев после ничьей с "Цюрихом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1) отметил, что с глазом все в порядке. Российский хавбек вышел на поле в стартовом составе, но на 70-й минуте был заменен из-за рассечения после столкновения с одним из соперников.

- Осталась еще одна игра в Лиге Европы, и мы будем биться до конца, - написал в своем Instagram Черышев. - Спасибо за вашу поддержку. Глаз в порядке, просто сильный ушиб. Идем дальше!

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Лишь бы не сломался.

15:34

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