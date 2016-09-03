Де Росси дисквалифицирован на три игры в Лиге Европы

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси получил трехматчевую дисквалификацию в еврокубках, информирует Football Italia. Хавбек во встрече против "Порту" (0:3) в раунде плей-офф Лиги чемпионов был удален с поля за грубый подкат против Макси Перейры. Пострадавшему впоследствии потребовалась операция и теперь он пропустит до трех месяцев.

Еще один игрок "Ромы", защитник Эмерсон, также получивший красную карточку в той встрече, получил двухматчевую дисквалификацию.

Напомним, что 15 сентября "Рома" в групповом турнире Лиги Европы сыграет с "Викторией".