10:29 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Де Росси дисквалифицирован на три игры в Лиге Европы

0
0
0

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси получил трехматчевую дисквалификацию в еврокубках, информирует Football Italia. Хавбек во встрече против "Порту" (0:3) в раунде плей-офф Лиги чемпионов был удален с поля за грубый подкат против Макси Перейры. Пострадавшему впоследствии потребовалась операция и теперь он пропустит до трех месяцев.

Еще один игрок "Ромы", защитник Эмерсон, также получивший красную карточку в той встрече, получил двухматчевую дисквалификацию.

Напомним, что 15 сентября "Рома" в групповом турнире Лиги Европы сыграет с "Викторией".

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ