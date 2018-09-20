Давид Луиз, Азар и Ковачич не сыграют с ПАОК. Сарри объяснил, почему

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему в матче Лиги Европы против ПАОК не сыграют Давид Луиз, Эден Азар и Матео Ковачич.

- Давид Луиз остался в Кобхэме. Он играет часто после шестимесячного перерыва, так что я решил, что ему будет лучше остаться на базе, потренироваться и отдохнуть, - цитирует итальянца официальный сайт клуба. - Ковачич получил небольшую травму в матче с "Кардиффом" и остался на базе. И наконец, Эден Азар. После игр сборных и матча с "Кардиффом" он сказал мне, что немного устал, так что я решил, что и ему будет лучше остаться в Кобхэме и отдохнуть.

Матч ПАОК - "Челси" начнется в 19.55 по московскому времени.

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