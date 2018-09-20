08:17 | Футбол — Лига Европы

Давид Луиз, Азар и Ковачич не сыграют с ПАОК. Сарри объяснил, почему

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Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему в матче Лиги Европы против ПАОК не сыграют Давид Луиз, Эден Азар и Матео Ковачич.

- Давид Луиз остался в Кобхэме. Он играет часто после шестимесячного перерыва, так что я решил, что ему будет лучше остаться на базе, потренироваться и отдохнуть, - цитирует итальянца официальный сайт клуба. -  Ковачич получил небольшую травму в матче с "Кардиффом" и остался на базе.  И наконец, Эден Азар. После игр сборных и матча с "Кардиффом" он сказал мне, что немного устал, так что я решил, что и ему будет лучше остаться в Кобхэме и отдохнуть.

Матч ПАОК - "Челси" начнется в 19.55 по московскому времени.

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ПАОК - Челси

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180919-2236.html

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