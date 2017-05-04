Дави Классен: "Пожалуйста, не думайте, что "Аякс" уже одной ногой в финале"

Полузащитник "Аякса" Дави Классен после победы над "Лионом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (4:1) отметил, что его команда могла сыграть лучше. Также он считает, что пока рано считать, что амстердамцы вышли в финал.

- Это был замечательный вечер, но "Аякс" не показал самую лучшую игру, - цитирует NU Sport Классена. - Мы хорошо использовали свои моменты. В перерыве тренер сказал, что мы можем играть лучше, и мы сделали это. Если бы матч закончился со счетом 7:2, то это не было бы странно. Это сумасшедший результат, но если подсчитать моменты, то легко мог быть такой счет. Атмосфера на стадионе помогла нам. Тем не менее признаюсь, что я не совсем доволен. Пожалуйста, не думайте, что "Аякс" уже одной ногой в финале. Мы близки, но нельзя расслабляться.

Трансляция матча "Аякс" - "Лион"