Данте: "В Москве "Ницца" отдаст все силы"

Защитник "Ниццы" Данте после поражения от "Локомотива" (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что его команда пропускает много мячей в последних играх. Бразилец подчеркнул, что его команда выложится на 100 процентов в ответной встрече в Москве. Она состоится 22 февраля.

– Мы не помним уроки, – приводит сайт "Ниццы" слова Данте. – Как защитник я очень злюсь, что "Ницца" пропускает много голов. Стыдно перед нашими болельщиками, ведь мы играли хорошо. Это трудный момент в наших карьерах.

В Москве мы выложимся на 100 %, будем биться за наши цвета. Я не гарантирую, что мы пройдем дальше, но уверен, что мы отдадим все силы.