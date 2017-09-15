Данте: "Матч с "Зюлте-Варегем" не был простым, несмотря на счет 5:1"

Защитник "Ниццы" Данте после разгромной победы над "Зюлте-Варегем" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (5:1) отметил, что игра не была такой простой, как могло показаться. Также он доволен уровнем ритма, показанным "орлятами".

- Мы показали высокий уровень ритма, - цитирует L'Equipe Данте. - В этом разница. Но, несмотря на счет, матч с "Зюлте-Варегем" не был простым. Последние пять или десять минут у соперника были отличные возможности. Важно было поддерживать ту же интенсивность в течение 90 минут.