Данте: "Лига Европы более требовательный турнир, чем чемпионат Франции"

Капитан "Ниццы" Данте считает, что его команда сыграла с "Зальцбургом" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2) немного хуже, чем обычно. Также он отметил, что в еврокубках требования выше, чем в чемпионате Франции.

- Лига Европы более требовательный турнир, чем лига 1, это нормально, - цитирует пресс-служба клуба Данте. - На европейском уровне более интенсивные, более агрессивные матчи. Тут за небольшие ошибки платишь высокую цену. Чувствовал, что сегодня "Ницца" была немного хуже, чем обычно. Нам не хватало свежести и концентрации. Иногда такое случается. Сегодня мы получили новый урок, который позитивно скажется на будущей игре "Ниццы". Мы должны продолжать становиться лучше.