Данни: "Зенит" сделал все, но этого оказалось недостаточно"

Капитан "Зенита" Данни подчеркнул, что команда в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" сделала все, чтобы выйти в следующую стадию турнира. По словам полузащитника, теперь сине-бело-голубым необходимо бороться за победу в чемпионате России.

- Неудачная игра, - написал Данни на своей странице в "Инстаграме". - Мы старались сделать все, но этого оказалось недостаточно… Благодарен нашей команде и болельщикам. Мы должны бороться за чемпионство в российском первенстве. Давай, "Зенит"!