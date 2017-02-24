00:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Данни: "Зенит" сделал все, но этого оказалось недостаточно"

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Капитан "Зенита" Данни подчеркнул, что команда в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" сделала все, чтобы выйти в следующую стадию турнира. По словам полузащитника, теперь сине-бело-голубым необходимо бороться за победу в чемпионате России.

- Неудачная игра, - написал Данни на своей странице в "Инстаграме". - Мы старались сделать все, но этого оказалось недостаточно… Благодарен нашей команде и болельщикам. Мы должны бороться за чемпионство в российском первенстве. Давай, "Зенит"!

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Поребрик Юнайтед

молодцы, но недостаточно, нужно было в гостях забивать, а так весьма посредственной командой предстал Зенит, Андерлехту ровня

00:27

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