Данни: "Зенит" не сумел реализовать моменты в игре с "Андерлехтом"

Полузащитник "Зенита" Данни после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) выразил сожаление по поводу нереализованных моментов. Он подчеркнул, что в ответном поединке команда покажет свои лучшие качества.

– Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело, – сказал Данни. – Все понимают, что сегодня произошло. Впереди – неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

– Смог ли Эрнани заменить Витселя?

– Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани – очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.

– Как вам качество газона?

– Поле было одним и тем же для обеих команд.​ (Сергей ЦИММЕРМАН)