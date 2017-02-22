Данни: "Я готов играть на 100 процентов"

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" отметил, что питерский клуб приложит все усилия для победы. В первом матче, который состоялся в Бельгии, "Андерлехт" победил со счетом 2:0.

– Чего не хватило в первом матче? За счет чего собираетесь взять реванш?

– Когда пропускаешь первый гол в самом начале, всегда трудно побеждать. Завтра играем дома. Всю неделю мы усердно работали, готовились к этому матчу. Прилагаем все усилия, чтобы порадовать вас победой.

- Многие полагают, что в Брюсселе не хватило именно вас. Готовы ли вы провести больше времени на поле и знаете ли вы, появитесь ли с первых минут завтра?

- Об этом нужно спрашивать тренера. Я тренируюсь с командой, готов на сто процентов. Если завтра выйду с первых минут, сделаю все для победы. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Артем РЯБОВОЛ)