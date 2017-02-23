Данни: "Теперь приоритет "Зенита" чемпионат России"

Капитан "Зенита" Данни подчеркнул, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (3:1) сине-бело-голубые сделали все, чтобы выйти в следующую стадию, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам полузащитника, теперь команде нужно думать о выступлении в чемпионате России.

- Мы играли хорошо, забили три мяча и сделали все возможное, чтобы пройти дальше, - сказал Данни. - Увы, пропустили этот гол. Конечно, это неудача, но хорошо, что на протяжении 90 минут мы делали, то, что нужно. Сейчас надо начинать думать о чемпионате.

- Как чувствовали себя в стартовом составе?

- Хорошо. Очень хочется помогать команде. Мы не прошли дальше, но были командой. Атмосфера была нашей, спасибо фанатам.

- Как отреагировали на замену?

- Это футбол, в нем нужны замены. Не имеет значения, что поменяли именно меня. Важно, что мы играли хорошо на протяжении 89 минут.

- Что изменилось в "Зените" за неделю?

- Только то, что сегодня мы были лучше как команда, ментально стали лучше. Первая игра была после двухмесячного сбора. Сейчас были дома с семьями, проделали хорошую работу. Но только сейчас все начинается. Теперь в приоритете чемпионат, который надо выигрывать.