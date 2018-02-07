Далер Кузяев: "Зенит" будет в оптимальной форме перед "Селтиком"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в интервью клубной пресс-службе отметил, что чувствует усталость во время сборов. По его словам, команда будет готова к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".

– Как самочувствие после нескольких недель сборов?

– Немного чувствуется усталость – позавчера провели матч, до этого две тренировки, включая тренажерный зал и поле. Но, думаю, что перед "Селтиком" мы все будем в оптимальной форме.



– Многие говорили, что в Дубае команда "летала", забила 14 мячей, а в игре со "Слованом" сказалась усталость?

– Может быть. Мы только прилетели сюда, был тяжелый день, а через сутки – уже матч. Может, это сказалось. Но, думаю, через пару дней будет легче.

– Показалось, что "Слован" напоминает большинство клубов российской премьер-лиги по манере игры: такая команда-автобус, которая ставит всех защитников у своих ворот и только обороняется. И у "Зенита" опять возникли небольшие сложности с этим.

– Мы в сезоне не раз сталкивались с подобной ситуацией. Нам необходимо поработать над этим компонентом, потому что модно сейчас ставить автобус и схему в пять защитников. Думаю, на тренировках мы отработаем, как взламывать такую насыщенную оборону.

– Вы сами играли в такой команде, ведь можно так сказать об "Ахмате"?

– Ну да, в последней половине прошлого сезона мы играли в пять защитников, в том числе в Петербурге.

– Как такие команды настраиваются на игру? Футболисты говорят: "Ребята, сегодня мы все стоим в обороне и не идем в атаку?" Как выглядит установка на матч?

– Конкретно в игре с "Зенитом" – да, мы сразу понимали, что будем играть вторым номером и будем ждать шанса в контратаках. И это действительно нам помогло – хорошо отыграли в защите и забили гол на стандарте.

– При этом в атаку такие команды не очень хорошо умеют играть?

– У каждого свой стиль, у каждой команды – свои ресурсы. Кто-то любит более атакующий футбол, а кто-то – более закрытый. Нужно уметь играть со всеми.