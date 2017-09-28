Далер Кузяев: "Заметили шоу фонариков. Это было потрясающе"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что после гола гостей питерцы осознанно сыграли вторым номером. Хавбек отметил, что не стал бы сравнивать басков с командами чемпионата России.

– "Реал Сосьедад" – крепкая команда с хорошими исполнителями – сказал Кузяев. – Рады, что победили.

– После быстрого гола стало легче играть?

– Не знаю, почему вы так решили. Мы и второй быстро забили. А потом стали целенаправленно играть вторым номером.

– Как вам атмосфера на трибунах? Особенно момент, когда болельщики включили фонарики на телефонах.

– Это было потрясающе! Мы заметили это. Здорово играть на таком стадионе при такой атмосфере.

– "Зенит" не привык к тому, что соперник оставляет так много пространства?

– Обычно в чемпионате России все команды стремятся играть у своей штрафной. Тяжело вскрыть такую оборону. Сегодня все было по-другому.

– Отвели душу?

– Да.

– Можно сравнить "Реал Сосьедад" по манере игры со "Спартаком" или "Краснодаром"?

– Не стал бы сравнивать. Все это крепкие команды, с которыми было непросто играть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад" //

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