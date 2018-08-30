22:59 | Футбол — Лига Европы

Далер Кузяев: "Со "Спартаком" покажем другую игру"


Полузащитник "Зенита"  Далер Кузяев заявил, что петербургский клуб постарается исправить ошибки, допущенные в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (1:2), перед встречей со "Спартаком" в рамках 6-го тура РПЛ.

- Сегодня действительно мы позволили сопернику создать очень моментов, - цитирует Кузяева официальный сайт "Зенита". - Так быть не должно. Мы должны как следует все проанализировать и не допустить подобные ошибки в следующей игре со "Спартаком"

Не думаю, что причина поражения в недонастрое. Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим. Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, со "Спартаком" покажем совершенно другую игру. 

Мольде - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-30-daler-kuzyaev-so-spartakom-pokazhem-sovershenno-druguyu-igru.htm

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