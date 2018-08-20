Daily Record: на матч "Рейнджерс" - "Уфа" не прилетит ни одного фаната из России

Матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Рейнджерс" - "Уфа" пройдет без российских болельщиков, утверждает Daily Record. По данным издания, фанаты уфимцев не выкупали билетов на стадион "Айрбокс". Ранее сообщалось, что футболисты "Уфы" могут не попасть на матч из-за проблем с британскими визами. Сейчас речь идет о том, что визы, скорее всего, не смогут получить фанаты клуба.

Билеты на гостевой сектор выставлены в открытую продажу, и некоторые секции уже были полностью проданы.

"Рейнджерс" - "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.45