Даббур открыл счет в матче "Краснодар" - "Зальцбург"

Нападающий "Зальцбурга" Мунас Даббур забил первый гол в игре группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Футболист отправил мяч в ворота на 37-й минуте встречи после подачи с правого фланга от полузащитника Йосипа Радошевича.
Отметим, что израильский форвард в начале 2016 года был близок к переходу в ЦСКА, однако в итоге оказался в австрийском клубе.
hashimbus
шалимов не тренер. игры вообще никакой с составом лучше чем у зенита
22:41
Andersen32
Думаю с такой игрой "Краснодар" будет биться за 5-6 место в ЧР, что бы в следующем году играть в групповом турнире ЛЕ. Галицкий не совсем умный человек, если решил, что Шалимов лучше Кононова. Есть академия, но не одного воспитанника в "Краснодаре" не играет, есть супер стадион, но этот стадион будет запасным для свинарника, конюшни и бомжатника в ЛЧ иЛЕ.
22:34