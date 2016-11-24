Даббур открыл счет в матче "Краснодар" - "Зальцбург"

Нападающий "Зальцбурга" Мунас Даббур забил первый гол в игре группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Футболист отправил мяч в ворота на 37-й минуте встречи после подачи с правого фланга от полузащитника Йосипа Радошевича.

Отметим, что израильский форвард в начале 2016 года был близок к переходу в ЦСКА, однако в итоге оказался в австрийском клубе.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зальцбург"