21:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Даббур открыл счет в матче "Краснодар" - "Зальцбург"

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Нападающий "Зальцбурга" Мунас Даббур забил первый гол в игре группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Футболист отправил мяч в ворота на 37-й минуте встречи после подачи с правого фланга от полузащитника Йосипа Радошевича.

Отметим, что израильский форвард в начале 2016 года был близок к переходу в ЦСКА, однако в итоге оказался в австрийском клубе.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зальцбург"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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hashimbus

шалимов не тренер. игры вообще никакой с составом лучше чем у зенита

22:41

Andersen32

Думаю с такой игрой "Краснодар" будет биться за 5-6 место в ЧР, что бы в следующем году играть в групповом турнире ЛЕ. Галицкий не совсем умный человек, если решил, что Шалимов лучше Кононова. Есть академия, но не одного воспитанника в "Краснодаре" не играет, есть супер стадион, но этот стадион будет запасным для свинарника, конюшни и бомжатника в ЛЧ иЛЕ.

22:34

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