Да будет свет! Яркая акция болельщиков "Зенита"

По ходу матча группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад" в Лиге Европы болельщики хозяев устроили флешмоб с фонариками смартфонов. Акцию начал фан-вираж и подхватил весь стадион.

Отметим, что во вторник похожее шоу устроили фанаты "Бешикташа" во время матча Лиги чемпионов с "Лейпцигом". На стадионе в Стамбуле погас свет, и публика осветила арену светом фонариков своих телефонов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"