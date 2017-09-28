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21:45 | Футбол — Лига Европы

Да будет свет! Яркая акция болельщиков "Зенита"


По ходу матча группового турнира Лиги Европы "Зенит" "Реал Сосьедад" в Лиге Европы болельщики хозяев устроили флешмоб с фонариками смартфонов. Акцию начал фан-вираж и подхватил весь стадион.

Отметим, что во вторник похожее шоу устроили фанаты "Бешикташа" во время матча Лиги чемпионов с "Лейпцигом". На стадионе в Стамбуле погас свет, и публика осветила арену светом фонариков своих телефонов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад" 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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