"Цюрих" уступил "Вильярреалу", "Османлыспор" обыграл "Стяуа"

"Цюрих" проиграл "Вильярреалу" на выезде в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. В другом матче группы L "Османлыспор" на своем поле нанес поражение "Стяуа".
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа L
"Вильярреал" (Испания) – "Цюрих" (Швейцария) – 2:1 (2:1)
Голы: Садику, 2 (0:1). Пату, 28 (1:1). Хонатан дос Сантос, 45+1 (2:1).
Судья: Дельферье (Бельгия).
15 сентября. Вильярреал. Стадион "El Madrigal".
"Османлыспор" (Турция) – "Стяуа" (Румыния) – 2:0 (0:0)
Голы: Диабате, 64 – с пенальти (1:0). Умар, 74 (2:0).
Предупреждение: Энаке, 4.
Удаление: Энаке (Стяуа), 45+2.
Судья: Вельц (Германия).
15 сентября. Анкара. Стадион "Osmanli Stadyumu (Yenikent Asas)".
киевлянин4
Дааааааааааааааааа.... Время было позднее, доза была велика))) Хорошо, хоть позже матчей не проводилось)))
08:08
Бен Ричардс
Может быть они ещё во что-то играли, кроме футбола (как у Высоцкого "Мы сыграли с Талем десять партий: в преферанс, в очко и на бильярде...")?
03:36