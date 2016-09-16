"Цюрих" уступил "Вильярреалу", "Османлыспор" обыграл "Стяуа"

"Цюрих" проиграл "Вильярреалу" на выезде в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. В другом матче группы L "Османлыспор" на своем поле нанес поражение "Стяуа".

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа L

"Вильярреал" (Испания) – "Цюрих" (Швейцария) – 2:1 (2:1)

Голы: Садику, 2 (0:1). Пату, 28 (1:1). Хонатан дос Сантос, 45+1 (2:1).

Судья: Дельферье (Бельгия).

15 сентября. Вильярреал. Стадион "El Madrigal".

"Османлыспор" (Турция) – "Стяуа" (Румыния) – 2:0 (0:0)

Голы: Диабате, 64 – с пенальти (1:0). Умар, 74 (2:0).

Предупреждение: Энаке, 4.

Удаление: Энаке (Стяуа), 45+2.

Судья: Вельц (Германия).

15 сентября. Анкара. Стадион "Osmanli Stadyumu (Yenikent Asas)".