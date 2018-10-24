Cуперскромная раздевалка "Спартака" на стадионе "Айброкс" в Глазго. Фото

"Спартак" прибыл в Глазго, где завтра сыграет с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Специальный корреспондент "СЭ" Игорь Рабинер сделал фотографии раздевалки и комнаты главного тренера на данной арене.

Раздевалка на стадионе "Айброкс". Фото Игорь Рабинер, "СЭ"

Раздевалка на стадионе "Айброкс". Фото Игорь Рабинер, "СЭ"

Комната главного тренера на стадионе "Айброкс". Фото Игорь Рабинер, "СЭ"

"Спартак" после двух туров занимает четвертое место в группе G, имея в активе 1 очко.

Отметим, что матч против "Рейнджерс" станет первым для красно-белых после отставки Массимо Карреры, который был уволен 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" сейчас является Рауль Рианчо.

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