Cупер-перфоманс в Варшаве. Болельщики "Легии" ответили УЕФА

Болельщики "Легии" вывесили очередной красивый баннер перед началом матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против молдавского "Шерифа". На баннере изображена свинья с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью "И 35 тысяч евро штрафа достаются..."

Напомним, что УЕФА оштрафовал клуб за красочный перфоманс, который болельщики подготовили в честь павших во время Варшавского восстания. Он был представлен перед началом ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Легией" и "Астаной".

Невероятный баннер в Варшаве. И вот что он означает