Cупер-перфоманс в Варшаве. Болельщики "Легии" ответили УЕФА

Болельщики "Легии" вывесили очередной красивый баннер перед началом матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против молдавского "Шерифа". На баннере изображена свинья с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью "И 35 тысяч евро штрафа достаются..."
Напомним, что УЕФА оштрафовал клуб за красочный перфоманс, который болельщики подготовили в честь павших во время Варшавского восстания. Он был представлен перед началом ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Легией" и "Астаной".
Невероятный баннер в Варшаве. И вот что он означает
Legia tribünü: "35 bin euro ceza UEFA'ya gidiyor!" pic.twitter.com/Gt1ZP4O2Xf– Tribünsel (@tribunselcom) 17 августа 2017 г.
Les ultras du Legia et l'UEFA, une vraie histoire d'amour. pic.twitter.com/G6o54RGmdI– Footballski (@footballskiFR) 17 августа 2017 г.
$n10nep$
Спартаковские фаны теперь будут ездить на все домашние матчи наших команд в ерокубках и болеть против поляков. В общем не подумали Пшеки.
22:25
bolt37ru
Блин, спорт-экспресс, сколько бьюсь, когда нормальный режим комментирования сделаете, с ответами (Re) и отображением без лагов?
22:25
$n10nep$
Срочно продать по экземпляру ЦСКА и Зениту!
22:24
bolt37ru
Поляки конечно молодцы, но как бы более сильных санкций со стороны УЕФА не последовало...
22:22
bolt37ru
Поляки конечно молодцы, но как бы более страшных санкций из УЕФА не последовало.
22:21
RSDsouth
Мужики ! Наши за неправильный выход из автобуса пытаются штрафовать, и - тишина ...
22:21
Kot, kotoryi
Кажись, Спартаковский след! :)
22:19
Jean4
Вот это зажгли!!! Солидный перф! =)
22:19