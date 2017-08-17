22:10 | Футбол — Лига Европы

Cупер-перфоманс в Варшаве. Болельщики "Легии" ответили УЕФА

Новый баннер болельщиков "ЛЕГИИ" перед матчем против "ШЕРИФА".
Новый баннер болельщиков "ЛЕГИИ" перед матчем против "ШЕРИФА".
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Болельщики "Легии" вывесили очередной красивый баннер перед началом матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против молдавского "Шерифа". На баннере изображена свинья с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью "И 35 тысяч евро штрафа достаются..."

Напомним, что УЕФА оштрафовал клуб за красочный перфоманс, который болельщики подготовили в честь павших во время Варшавского восстания. Он был представлен перед началом ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Легией" и "Астаной".

Невероятный баннер в Варшаве. И вот что он означает

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (8)
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$n10nep$

Спартаковские фаны теперь будут ездить на все домашние матчи наших команд в ерокубках и болеть против поляков. В общем не подумали Пшеки.

22:25

bolt37ru

Блин, спорт-экспресс, сколько бьюсь, когда нормальный режим комментирования сделаете, с ответами (Re) и отображением без лагов?

22:25

$n10nep$

Срочно продать по экземпляру ЦСКА и Зениту!

22:24

bolt37ru

Поляки конечно молодцы, но как бы более сильных санкций со стороны УЕФА не последовало...

22:22

bolt37ru

Поляки конечно молодцы, но как бы более страшных санкций из УЕФА не последовало.

22:21

RSDsouth

Мужики ! Наши за неправильный выход из автобуса пытаются штрафовать, и - тишина ...

22:21

Kot, kotoryi

Кажись, Спартаковский след! :)

22:19

Jean4

Вот это зажгли!!! Солидный перф! =)

22:19