ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что команда вылетела на во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Игра состоится на стадионе "Люмьер" завтра, 15 марта. Начало игры - 23.05 по московскому времени.
Состав ЦСКА на ответный матч против "Лиона":
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников;
полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Напомним, что первый матч между российским и французским клубами состоялся 8 марта и завершился минимальным поражением армейцев - 0:1.
Трансляция матча "Лион" - ЦСКА
Вылетаем бортом @aeroflot на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 🛫#ЛионЦСКА #UEL #OLCSKA pic.twitter.com/hAMJCrwyRw– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 марта 2018 г.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-vyleteli-vo-frantsiyu/
sidnet78
ЦСКА ВЫЛЕТЕЛ НА ОТВЕТНЫЙ МАТЧ ПРОТИВ "ЛИОНА"- ------ЦСКА ВЫЛЕТЕЛ -вот и всё
11:49
Serenky25
Болеть буду за ЦСКА. Хотя верится слабо. Вся надежда на залетный гол и Вратаря Республики.
11:47
Witasik
Жду 1:2 в нашу
11:26
Несвин
Удачи вам ребята!
10:52