ЦСКА вылетел на ответный матч против "Лиона"

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что команда вылетела на во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Игра состоится на стадионе "Люмьер" завтра, 15 марта. Начало игры - 23.05 по московскому времени.

Состав ЦСКА на ответный матч против "Лиона":

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников;

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Напомним, что первый матч между российским и французским клубами состоялся 8 марта и завершился минимальным поражением армейцев - 0:1.

Трансляция матча "Лион" - ЦСКА