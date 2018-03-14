10:42 | Футбол — Лига Европы

ЦСКА вылетел на ответный матч против "Лиона"

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ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что команда вылетела на во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Игра состоится на стадионе "Люмьер" завтра, 15 марта. Начало игры - 23.05 по московскому времени.

Состав ЦСКА на ответный матч против "Лиона":

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников;
полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Напомним, что первый матч между российским и французским клубами состоялся 8 марта и завершился минимальным поражением армейцев - 0:1.

Трансляция матча "Лион" - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-vyleteli-vo-frantsiyu/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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sidnet78

ЦСКА ВЫЛЕТЕЛ НА ОТВЕТНЫЙ МАТЧ ПРОТИВ "ЛИОНА"- ------ЦСКА ВЫЛЕТЕЛ -вот и всё

11:49

Serenky25

Болеть буду за ЦСКА. Хотя верится слабо. Вся надежда на залетный гол и Вратаря Республики.

11:47

Witasik

Жду 1:2 в нашу

11:26

Несвин

Удачи вам ребята!

10:52

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