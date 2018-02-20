17:54 | Футбол — Лига Европы

ЦСКА угостит посетителей матча с "Црвеной Звездой" кашей и чаем

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Бесплатная полевая кухня будет работать для болельщиков ЦСКА на матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Как сообщает пресс-служба поклонники армейцев смогут отведать каши и чая у входа на трибуну "А" за 1,5 часа до начала игры.

Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится 21 февраля, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/pfk-cska-ugostit-posetiteley-matcha-21-fevralya-kashey-i-chaem/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Очень плохой мальчик

*А в тюрьме сейчас ужин,макароны..*

20:53

_Я_против_Астротерфа_

приду за кашей с термосом , каша добрая

19:55

баламошка

Каша овсяная будет.

19:30

shpasic

ага, берёзовой кашей угостит.

18:57

Dolphin75

Какой глупый человек

18:46

Вопреки

Вот что значит иметь главного военного болельщика у клуба... И каша из воинской части будет и чай... Уже не знают как заманить болел других столичных клубов, чтобы икрой с бутербродом, потом в вип-ложе, больших гостей угощать. И Ганчаренко (когда это было видано) приглашает на стадион - видимо совсем плохо в армейском легионе с банановых островов. Не ходите спартачи на ЦСКА.. даже ради корешей из ЦЗ - не давайте Гинеру возможности за ваш счет, зарабатывать себе бабло и долги раздавать... А то потом будет кричать о популярности и величии клуба, ссылаясь на большую посещаемость еврокубкового матча. Пусть сгоняют на стадион, как обычно, курсантов и солдат... только ведь их еще и переодеть нужно, чтобы в глаза не бросались. Пройдет матч и вновь начнет обливать грязью другие команды, игроков и тренеров.... И все безнаказанно

18:28

Сильвербой

Лучше бы они победу подарили своим болельщикам!

18:09

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