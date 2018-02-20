ЦСКА угостит посетителей матча с "Црвеной Звездой" кашей и чаем

Бесплатная полевая кухня будет работать для болельщиков ЦСКА на матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Как сообщает пресс-служба поклонники армейцев смогут отведать каши и чая у входа на трибуну "А" за 1,5 часа до начала игры.

Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится 21 февраля, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.