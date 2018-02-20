ЦСКА угостит посетителей матча с "Црвеной Звездой" кашей и чаем

Бесплатная полевая кухня будет работать для болельщиков ЦСКА на матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Как сообщает пресс-служба поклонники армейцев смогут отведать каши и чая у входа на трибуну "А" за 1,5 часа до начала игры.
Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится 21 февраля, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
Очень плохой мальчик
*А в тюрьме сейчас ужин,макароны..*
20:53
_Я_против_Астротерфа_
приду за кашей с термосом , каша добрая
19:55
баламошка
Каша овсяная будет.
19:30
shpasic
ага, берёзовой кашей угостит.
18:57
Dolphin75
Какой глупый человек
18:46
Вопреки
Вот что значит иметь главного военного болельщика у клуба... И каша из воинской части будет и чай... Уже не знают как заманить болел других столичных клубов, чтобы икрой с бутербродом, потом в вип-ложе, больших гостей угощать. И Ганчаренко (когда это было видано) приглашает на стадион - видимо совсем плохо в армейском легионе с банановых островов. Не ходите спартачи на ЦСКА.. даже ради корешей из ЦЗ - не давайте Гинеру возможности за ваш счет, зарабатывать себе бабло и долги раздавать... А то потом будет кричать о популярности и величии клуба, ссылаясь на большую посещаемость еврокубкового матча. Пусть сгоняют на стадион, как обычно, курсантов и солдат... только ведь их еще и переодеть нужно, чтобы в глаза не бросались. Пройдет матч и вновь начнет обливать грязью другие команды, игроков и тренеров.... И все безнаказанно
18:28
Сильвербой
Лучше бы они победу подарили своим болельщикам!
18:09