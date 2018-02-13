ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой"

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА завершился вничью - 0:0.
Сколько секторов закроет УЕФА на армейском стадионе? Что грозит ЦСКА за поведение болельщиков
Отметим, что армейские фанаты во втором тайме устроили на своей трибуне файер-шоу, в результате чего на стадионе произошло задымление.
Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия) - 0:0
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Ле Таллек, Савич, Родич, Бен Набуан, Дональд, Йовичич, Крстичич, Радоньич (Срнич, 78), Пешич (Рачич, 85).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Витинью (Чалов, 84), Муса.
Предупреждения: Березуцкий, 20. Головин, 23.
Судьи: РАЧКОВСКИ. Листкевич, Обукович, Квятковски, Мусял (все Польша).
13 февраля. Белград. Стадион Rajko Mitic Stadium.
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Так-то я уже ничего не понимаю. А кто тогда в Пхеньчан из наших поехал? Кто там руководит?
23:00
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Я жеж на Альтернативной Олимпиаде. С какими надо флагами, с такими и расхаживаю. Даже "по Питеру"©
22:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Договорняк!
22:58
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Да не интересны нам какло-саксы эти. И вообще ты туда зря поехал. Во-первых, я тут только что прочитал, что ты белофлажник и предатель. Во-вторых, твои успехи никто не видит, так как ОИ никто не смотрит.
22:52
diskmen
Акинфеев сегодня отстоял на ноль,а его не поздравили.Да и в рейтинге наши увеличили отрыв от Португалов и об этом забыли.
22:48
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Так-то, надо Вопреку в Пномпень послать, ОИ освещать.))) Он своим гнусавым нытьём ниизведёт все медали саксо-каклов до уровня безоговорочных, разгромных поражений.)))
22:46
unLost14
Бу-га-га!_____Ахахахаха. Узнаю старый-добрый слог!))) А Монте скатился так-то, превратился в позор сего форума, особенно после того, как подтявкнул Смоке на ветке с сообщением о трагедии среди фанов ЦСКА! С сегодняшнего дня он вычеркнут для меня из списка хоккейных экспертов и обозревателей Вашинктон Кэпитлз!!!)
22:43
вояка
И те и другие играли довольно серенько ..... что будет в ответке ? ..... скоро увидим. И совсем не стоит сильно критиковать того или этого ; пианисты играют как умеют (и те и другие) ..... поглядим через неделю .... и поболеем за наших. не стоит критиковать персонально кого-то ..... здесь нет суаресов , месси , роналду. Так что надо бы поспокойнее относиться к зрелищности этого матча.
22:40
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Вопрека знаток похлеще Смоки.))
22:39
Thomas_Boy_
Бу-га-га! Thomas_Boy____ Плакса-вакса-гуталин?)) ___________ Про_во_ка_тор. Которого Расташа гнобит.
22:38
Бу-га-га!
unLost14____ Доброго вечерочка! Эге ж, поменял никнейм из-за преследований Мировой Закулисы. А Монтя бесчинствует, потому как я подвергаю вполне себе обоснованным сомнениям, его поэтический дар, да и вообще - наличие у оного Монти, хоть каких-нить зачатков интеллекта.))
22:36
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ ВидАл!)) Оказывается, 1:0 с резервом в товарняке - это "вынос в одну калитку без шансов"©)))
22:32
unLost14
Бу-га-га!, приветствую. Уважаемый, это вы под ником некого Адекватного Зрителя ранее здесь обитали?)) У меня вопрос. Чем и как всеми известный "дюмавский" Граф доведён вами до белого каления?)
22:32
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Плакса-вакса-гуталин?))
22:30
Бу-га-га!
Нефилим____ Да брось ты.))) Пущай Аароша кондиции набирает, у Гаджиева с нападением пИчаль, значит - игровое время в достаточном количестве получит.
22:29
Thomas_Boy_
Вопрека все ноет и ноет...)
22:28
Нефилим
Я тут адекватный. Но не такой уж это успех... #ВернитеОланаре
22:23
Семь ветров
Поздравить бы какого нить адекватного красно-синего с огромным успехом, да тут таких нету.
22:21
Бу-га-га!
Don___ А чё ты свое имя, Ган, перед фамилией Don не ставишь?))) Стесняешься, штоле?)))
22:16
kaduly
Для Мусы конюшня потолок,вообще лучше бы он просто бегом занимался
22:14
Dymanomashina
Еле нашел статью, все своей олимпиадой завешали. В общем, очень средненько. Муса не уверен, что лучше Оланаре, а Витинью как всегда смотрит в радиусе 20 см перед собой. В остальном для первого матча неплохо..
22:13
Бу-га-га!
Вопрека загнусавила.)))
22:12
forward988
Игра дно. Ничья в гостях в плюс.
22:12
Бу-га-га!
Митюнь, а чё эта прОцент на домашнюю победу ЦСКА, на 5 меньше, чем на гостевую Спартака в Лондоне ©?))) Подстраховываешься?)))
22:11
Нефилим
Запускаю флешмоб #ВернитеОланаре везде где только могу. Братья - красно-синие поддержите. Витиньо разрушит все наши спортивные надежды. Лучше бы его в Амкар сдали...
22:11
Вопреки
После первого тайма звук выключил - комментатор откровенно глаголил лишь в уши Гинеру, выдавая желаемое за действительное, возвеличивая никчемную сербскую команду, которую питерские несколько дней назад вынесли в одну калитку, без шансов. Головина и Дзагоева нудно было удалять в середине матча и менять арбитра на резервного, явно не вовлеченного в процесс лояльного, для армейского легиона с банановых островов, судейства (заметьте, не в первый раз в этой ЕК компании). Ну и главное... Слуцкого давно в клубе нет, а его ссыкл...й и тошнотворный футбол живет, лишь добавив народа в защитных редутах армейских, расчитывая лишь на стандарты и ошибку соперника. ТОСКА... к которой мы все, к сожалению, привыкли
22:10
уруру
Да походу забивать может только Блюм, надо его опять в напы переводить,а косоглазому витинии надо карону сбить ходит как павлин по полю, и дзага тоже никакущий не знает че с мячом делать,раньше хоть пасы раздовал приличные креативил,ладно мож из зимней спячки еще не вышли будем посмотреть дальше..
22:09
Митяй Антибомж
Эдюх, особо радоваться на вашем месте я бы не стал, ибо радоваться нечему. Забить - не забили, хотя такой ЦЗ надо было забивать и моменты имелись, но пресловутая импотенция в атаке всё свела на нет. Пропущенный гол дома может обернуться катастрофой. Как по мне, шансы ваши едва ли превышают 45-50%.
22:09
madstalker
игра была равна, играли два ...овна.
22:08
Баск
Акинфеев не пропустил - мо-ло-дец! Хотя Дзагоев и компания очень старались. И еще показалось, что армейцы очень боялись точно отдать решающий пас и забить.
22:08