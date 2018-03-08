ЦСКА сыграет с "Лионом" в синей форме, гости - в белой

ЦСКА в своем Твиттере опубликовал фотографии из раздевалки команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Армейцы выйдут на домашний матч в синих футболках и красных трусах.
Французская команда также проведет встречу на "Арене ЦСКА" в домашней форме - белые футболки и трусы с красно-синими вставками.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА - "Лион" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Лионе 15 марта.
Раздевалка красно-синих готова к #ЦСКАЛион! 🔴🔵– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 марта 2018 г.
Какие у вас мысли относительно стартового состава? pic.twitter.com/SCRzXYU9zG
#CSKAOL H-2 !! pic.twitter.com/y5ZfvSCu4C– Olympique Lyonnais (@OL) 8 марта 2018 г.