ЦСКА сыграет с "Лионом" в синей форме, гости - в белой

ЦСКА в своем Твиттере опубликовал фотографии из раздевалки команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Армейцы выйдут на домашний матч в синих футболках и красных трусах.

Французская команда также проведет встречу на "Арене ЦСКА" в домашней форме - белые футболки и трусы с красно-синими вставками.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА - "Лион" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Лионе 15 марта.