ЦСКА сыграет с "Лионом" в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы определился соперник ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко сыграет с "Лионом". Первый матч состоится 8 марта в Москве, а ответный - 15-го в Лионе.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе. Напомним, ЦСКА занял третье место в группе Лиги чемпионов и получил путевку в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала армейцы обыграли по сумме двух матчей "Црвену Звезду" (0:0 - в Белграде, 1:0 - в Москве).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Live!