ЦСКА сыграет с "Лионом" в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы определился соперник ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко сыграет с "Лионом". Первый матч состоится 8 марта в Москве, а ответный - 15-го в Лионе.
Финал Лиги Европы пройдет 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе. Напомним, ЦСКА занял третье место в группе Лиги чемпионов и получил путевку в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала армейцы обыграли по сумме двух матчей "Црвену Звезду" (0:0 - в Белграде, 1:0 - в Москве).
sergant89
Нормальный соперник. Идут 4-ми во Франции. Нам вполне по силам. Будет интересное противостояние, причем многое зависит от нас самих. Для нашей молодежи победа над Лионом это шанс засветиться в Европе. Верю что Головин, Чалов, Жемал, Кучаев его не упустят.
17:09 23 февраля
Бергкамп 10
Dzhan1328 Ну Локо хоть играет хорошо,поэтому и шансов у них поболее чем у ЦСКА. А Армейцы и классом ниже и играют очень плохо.------у локо шансов нет.по сути и зенит скорее всего ляжет
15:42 23 февраля
Dzhan1328
Ну Локо хоть играет хорошо,поэтому и шансов у них поболее чем у ЦСКА. А Армейцы и классом ниже и играют очень плохо.
15:30 23 февраля
Al Rains
Может повезёт как со звездой...?! Для молодых опыт зато...Удачи нам!!!
15:27 23 февраля
mikhon4eg
У ЦСКА меньше всего шансов на выход в 1/4 _______________________ А у Локо огромные шансы обыграть Атлетико?
15:23 23 февраля
все будет х...о
У ЦСКА меньше всего шансов на выход в 1/4
15:20 23 февраля