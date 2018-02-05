ЦСКА сообщит о порядке реализации билетов на игру с "Црвеной Звездой"

ЦСКА в ближайшее время сообщит о порядке реализации билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды", информирует официальный сайт клуба. Встреча пройдет в Белграде 13 февраля. Сегодня апелляционный комитет УЕФА отменил решение, согласно которому игра должна была пройти при пустых трибунах.

Ранее УЕФА наказал "Црвену Звезду" закрытием трибун из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов. Напомним, команда из Белграда была наказана европейской организацией из-за действий фанатов во время выездного матча Лиги Европы против БАТЭ, который состоялся 23 ноября и завершился вничью – 0:0.

​Напомним, ответный матч состоится 21 февраля в Москве.