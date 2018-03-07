ЦСКА подготовил сюрприз для болельщиц, которые посетят матч с "Лионом"

ЦСКА подготовил сюрприз для болельщиц, которые придут на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом". Встреча состоится 8 марта.

– Армейский клуб не мог упустить возможность поздравить вас с праздником, – говорится в сообщении ЦСКА на официальном сайте клуба. – Всех девушек, которые придут на игру с "Лионом", ждет сюрприз от красно-синих. Какой – узнаете на стадионе!

Матч ЦСКА – "Лион" начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.