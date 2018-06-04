ЦСКА оштрафован на 20 тысяч евро по итогам матча с "Арсеналом"

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 20 тысяч евро по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала", информирует официальный сайт организации.

Дисциплинарное расследование в отношении "армейцев" было открыто спустя сутки после матча. Причиной послужило использование болельщиками московской команды пиротехники, бросание посторонних предметов на футбольное поле, а также блокирование лестничных проходов.

12 апреля ЦСКА сыграл вничью (2:2) с "Арсеналом" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и не смог пройти в полуфинал.