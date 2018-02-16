ЦСКА не будет препятствовать приходу болельщиков "Спартака" на матч с "Црвеной Звездой"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб не станет препятствовать проходу на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" болельщиков "Спартака". Первый матч между армейцами и сербским клубом-побратимом "Спартака" завершился со счетом 0:0.

– Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников "Спартака" на игру с "Црвеной", – цитируют "Известия" Бабаева. – В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков – кто бы ни пришел на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, все пройдет нормально, и если болельщики "Спартака" приедут поддержать "Црвену" в матче с нашей командой, обойдется без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России.