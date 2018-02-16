ЦСКА не будет препятствовать приходу болельщиков "Спартака" на матч с "Црвеной Звездой"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб не станет препятствовать проходу на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" болельщиков "Спартака". Первый матч между армейцами и сербским клубом-побратимом "Спартака" завершился со счетом 0:0.
– Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников "Спартака" на игру с "Црвеной", – цитируют "Известия" Бабаева. – В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков – кто бы ни пришел на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, все пройдет нормально, и если болельщики "Спартака" приедут поддержать "Црвену" в матче с нашей командой, обойдется без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России.
Дополнительная информация
https://iz.ru/709346/sevastian-terletckii/tcska-pustit-bolelshchikov-spartaka-na-igru-s-tcrvenoi-zvezdoi
akornelov
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11:19
Бу-га-га!
Вопреки, когда ты своими вонючими слюнями захлебнешься?
11:15
spetrov
Вопреки, закусывай.
10:54
Вопреки
Когда нужно заработать, Гинер готов злейшего врага в сидалище расцеловать... За счет спартаковских фанов бабла срубить да долги расдать... а потом опять грязью обливать - это в порядке вещей для босса армейского легиона с банановых островов. Не покупайтесь спартачи... тем более смотреть на убогий и тошнотворный футбол "розовых кроликов", без пустырника, не возможно.
10:49