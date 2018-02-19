ЦСКА - болельщикам перед игрой с "Црвеной Звездой": "Не шумите и не распивайте спиртного"

ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой". Встреча состоится 21 февраля в Москве.

– Уважаемые болельщики! В преддверии возобновления сезона руководство профессионального футбольного клуба ЦСКА убедительно просит вас в день проведения матчей на "ВЭБ Арене" соблюдать организованность и порядок при проходе на стадион, – говорится в сообщении. – Просим вас не шуметь, не распивать спиртных напитков, не мусорить, уважительно относиться к людям, проживающим на прилегающих к стадиону территориях, и сотрудникам служб безопасности, не допускать порчи муниципального и личного имущества граждан, а также следовать на стадион по согласованным маршрутам. И помните: жители района – наши добрые соседи. Давайте уважать друг друга!

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 21 февраля. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.