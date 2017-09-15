"Црвена Звезда" с Родичем и БАТЭ с Драгуном сыграли вничью

"Црвена Звезда" сыграла вничью в БАТЭ в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. В составе сербов полный поединок провели четыре бывших футболиста российских клубов - Милан Родич ("Зенит", "Волга", "Крылья Советов"), Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек (оба - "Мордовия") и Гелор Канга ("Ростов"). За БАТЭ играли бывший хавбек "Волги" Игорь Стасевич и Станислав Драгун, защищавший цвета "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга".

Другой матч группы - между "Арсеналом" и "Кельном" - был задержан на час из-за проблем с болельщиками.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа H

"Црвена Звезда" (Сербия) - "БАТЭ" (Белоруссия) - 1:1 (0:0)

Голы: Радоньич, 54 (1:0). Сигневич, 72 (1:1).

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич, Стойкович, Дональд, Крстичич (Милияш, 89), Ле Таллек, Канга, Боаки, Радоньич (Рикардинью, 72), Срнич (Пешич, 77).

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Гайдучик, Милунович, Стасевич (М.Володько, 83), А.Володько (Сигневич, 61), Драгун, Иванич, Риос, Родионов (Бага, 74), Гордейчук.

Предупреждения: Савич, 15. Милунович, 47. Родионов, 53. Канга, 90. Сигневич, 90.

Судья: Арановский (Украина).