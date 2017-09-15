"Црвена Звезда" с Родичем и БАТЭ с Драгуном сыграли вничью

"Црвена Звезда" сыграла вничью в БАТЭ в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. В составе сербов полный поединок провели четыре бывших футболиста российских клубов - Милан Родич ("Зенит", "Волга", "Крылья Советов"), Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек (оба - "Мордовия") и Гелор Канга ("Ростов"). За БАТЭ играли бывший хавбек "Волги" Игорь Стасевич и Станислав Драгун, защищавший цвета "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга".
Другой матч группы - между "Арсеналом" и "Кельном" - был задержан на час из-за проблем с болельщиками.
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа H
"Црвена Звезда" (Сербия) - "БАТЭ" (Белоруссия) - 1:1 (0:0)
Голы: Радоньич, 54 (1:0). Сигневич, 72 (1:1).
"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич, Стойкович, Дональд, Крстичич (Милияш, 89), Ле Таллек, Канга, Боаки, Радоньич (Рикардинью, 72), Срнич (Пешич, 77).
БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Гайдучик, Милунович, Стасевич (М.Володько, 83), А.Володько (Сигневич, 61), Драгун, Иванич, Риос, Родионов (Бага, 74), Гордейчук.
Предупреждения: Савич, 15. Милунович, 47. Родионов, 53. Канга, 90. Сигневич, 90.
Судья: Арановский (Украина).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
- Дамьен Ле Таллек
- БАТЭ
- Црвена Звезда (Футбол)
- Милан Родич
- Гелор Канга
- Игорь Стасевич
- Станислав Драгун
- Митчелл Дональд