"Црвена Звезда" раздала бесплатные билеты на матч с "Краснодаром" донорам крови

"Црвена Звезда" провела акцию по раздаче бесплатных билетов на ответный матч 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Краснодара" болельщикам, согласившимся стать донорами крови. Сдачи крови проходила во вторник и среду в пресс-центре белградского стадиона "Райко Митич", где состоится игра, информирует ТАСС. За два дня кровь сдали более тысячи человек.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры – в 22.00 по московскому времени. Первый матч в Краснодаре завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. "СЭ" проведет трансляцию встречи.