"Црвена Звезда" попросила СМИ не распространять неофициальную информацию о решении УЕФА

На своем официальном сайте "Црвена Звезда" обратилась к СМИ с просьбой отказаться от распространения неофициальной информации о решении УЕФА.

Ранее сообщалось, что 5 февраля организация объявит об удовлетворении апелляции сербского клуба на закрытие трибун во время матча 1/16 финала Лигие Европы с ЦСКА из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов.

Напомним, команда из Белграда была наказана европейской организацией из-за действий фанатов во время выездного матча Лиги Европы против БАТЭ, который состоялся 23 ноября и завершился вничью – 0:0.

Текст сообщения, опубликованный на официальном сайте клуба:

Каждый, кто любит "Црвену Звезду", все средства массовой информации в Сербии и все остальные, кто с нетерпением ждет информации об апелляции, должны знать, что процесс продолжается. Любое слово может уменьшить шансы на положительный результат апелляции. Клуб получит официальное уведомление в понедельник и призывает к терпению, а также к воздержанию от любого обсуждения его результатов.

Первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет 13 февраля в Белграде. Ответная игра состоится 21 февраля в Москве.

СМИ: Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет при зрителях