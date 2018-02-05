"Црвена Звезда" получила двухлетний испытательный срок и 30 тысяч евро штрафа

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил, что апелляционный комитет организации удовлетворил апелляцию "Црвены Звезды" на решение о проведении матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА в Белграде без зрителей. Как отмечается, эта санкция отложена на испытательный срок в два года. Таким образом, встреча с ЦСКА пройдет при болельщиках. Также белградский клуб оштрафован на 30 тысяч евро.

Ранее УЕФА наказал "Црвену Звезду" закрытием трибун из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов. Напомним, команда из Белграда была наказана европейской организацией из-за действий фанатов во время выездного матча Лиги Европы против БАТЭ, который состоялся 23 ноября и завершился вничью – 0:0.

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между сербским клубом и ЦСКА пройдет 13 февраля в Белграде, ответный матч состоится 21 февраля в Москве.

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"Црвена Звезда" подала апелляцию на решение о закрытии трибун на матч с ЦСКА