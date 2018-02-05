"Црвена Звезда" не станет усиливать меры безопасности на матче с ЦСКА

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич заявил, что клуб не станет усиливать меры безопасности на домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. В понедельник, 5 февраля, УЕФА удовлетворил апелляцию белградцев на решение о проведении игры при пустых трибунах. Изначально "Црвена Звезда" была наказана за расистское и дискриминационное поведение фанатов на матче Лиги Европы с БАТЭ (0:0).

После объявления решения УЕФА ЦСКА запросил у "Црвены Звезды" 1200 билетов на игру в Белграде.

- Будет ли повышен уровень безопасности на стадионе? Это пошлет уродливое послание миру с нашей стороны, нам будет стыдно, - цитирует ТАСС Терзича. - При этом со стороны "Црвены Звезды" будут приняты все необходимые меры безопасности.

Мы - братские страны, каждый российский клуб примем как братьев, с большим гостеприимством. Мы не боимся, что будут какие-то стычки, ведь братья не готовы драться.

Отметим, что у болельщиков "Црвены Звезды" исторически сложились дружеские отношения с принципиальным соперником армейцев - "Спартаком".

Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится в Белграде 13 февраля. Ответная игра пройдет в Москве 21 февраля.

УЕФА: "Работаем с полицией и властями, чтобы обеспечить безопасность на матче "Црвена Звезда" – ЦСКА" // Вячеслав Колосков: "Не вижу криминала в решении УЕФА"