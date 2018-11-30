00:45 | Футбол — Лига Европы

Что сказал Денис Глушаков о выбежавшем к нему болельщике

29 ноября. Москва. "Спартак" - "Рапид" - 1:2. Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
29 ноября. Москва. "Спартак" - "Рапид" - 1:2. Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после домашнего матча 5-го тура Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2) ушел от ответа на вопрос об инциденте с появлением на поле болельщика.

 
29 ноября. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Рапид&quot; - 1:2. Болельщик прорвался к Денису Глушакову."Глушаков меня ударил. Я не замахивался". Интервью с выбежавшим на поле фанатом

Фанат красно-белых выбежал на газон и приблизился к футболисту по ходу второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев. Глушаков оттолкнул его от себя, после чего за партнера заступились другие футболисты.

– Я не знаю. Выбежал и выбежал, – сказал Глушаков во флеш-интервью при выходе с поля после матча на вопрос о том, что произошло.

– Он вас не ударил, не успел дотронуться?

– Нет, нет. (Уходит с улыбкой.)

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Спартак - Рапид В

 

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