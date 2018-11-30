Что сказал Денис Глушаков о выбежавшем к нему болельщике

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после домашнего матча 5-го тура Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2) ушел от ответа на вопрос об инциденте с появлением на поле болельщика.

Фанат красно-белых выбежал на газон и приблизился к футболисту по ходу второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев. Глушаков оттолкнул его от себя, после чего за партнера заступились другие футболисты.

– Я не знаю. Выбежал и выбежал, – сказал Глушаков во флеш-интервью при выходе с поля после матча на вопрос о том, что произошло.

– Он вас не ударил, не успел дотронуться?

– Нет, нет. (Уходит с улыбкой.)

Болельщик попытался напасть на Глушакова. Как это было //

Скандальный фанат раньше фотографировался с Глушаковым. Только взгляните //

Болельщики "Спартака" подрались из-за Глушакова