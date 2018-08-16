Что игроки "Зенита" сказали друг другу после удаления Паредеса

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа подвел итоги ответного 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1, доп. время).

- До сих пор не знаю, как мы это сделали. Самое главное, что прошли дальше. Эмоции переполняют, когда забили второй гол, показалось, что можем еще. После удаления Паредеса мы посмотрели друг на друга и сказали: "Давай! Мы ничего не потеряем". К счастью, все сложилось хорошо. При счете 4:1 мы начали все сильнее и сильнее играть. 8:1 это круто!

- Что сказал Семак в перерыве?

- Что нужно так дальше играть, не торопиться и смотреть только вперед. После удаления поняли, что нечего терять и раскрепостились. Верили и победили. Эмоции реально непередаваемые.

- У вас травма?

- Когда свело ногу, я хотел дальше продолжать играть, но понял, что не смогу. (Игорь НОВИКОВ)