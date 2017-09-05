Чорлука, Ари и Эдер попали в заявку "Локомотива" на Лигу Европы

"Локомотив" объявил заявку на групповой этап Лиги Европы. В заявку вошли пока травмированные Ведран Чорлука, Ари, а также новичок команды Эдер.

Напомним, что команда Юрия Семина попала в группу F, где сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином"​.

Полностью заявка "Локомотива" выглядит следующим образом:

Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков

Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг-младший, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов

Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов.

Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.