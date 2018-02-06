Член фан-клуба ЦСКА: "Фанаты собираются лететь в Сербию, поддерживать нашу команду"

Известный болельщик ЦСКА, член фан-клуба красно-синих Дмитрий Бугров в интервью "СЭ" предположил, что армейцев на матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" может поддержать до тысячи болельщиков, которые приедут в Сербию на несколько дней. Ранее УЕФА запретил фанатам посещать эту встречу, а затем отменил это решение.

– Часть фанатов ЦСКА, в том числе и я, брали билеты на самолет заранее – еще до первого решения УЕФА, когда он запретил играть со зрителями, – рассказал Бугров. – Причем никто не собирался их сдавать, все равно планировали поехать в Белград. Вердикт УЕФА, конечно, сыграет на руку принимающей стороне. Цены на авиарейсы здорово возросли… Чем ближе к дате отъезда, тем дороже. Но все равно знаю, что люди собираются лететь в Сербию, поддерживать нашу команду. Причем через день после матча ЦСКА с "Црвеной" состоится игра "Партизана" (15 февраля – с пльзеньской "Викторией". – Прим."СЭ"). Многие останутся и на эту встречу, поддержать наших братьев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В Белграде ждут болельщиков ЦСКА. И "Спартака"