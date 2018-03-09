Четыре игрока "Атлетико" и два из "Лиона" попали в сборную недели Лиги Европы

УЕФА назвал символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. В нее попади четыре представителя "Атлетико", обыгравшего "Локомотив" (3:0), и два футболиста "Лиона", одержавшего победу над ЦСКА (1:0). Игроки "Лейпцига", которому проиграл "Зенит" (1:2), в сборную не попали.

Полностью команда недели выглядит так: Антони Лопеш ("Лион") – Хуанфран ("Атлетико"), Марселу ("Лион"), Хименес, Филипе Луис (оба – "Атлетико") – Пайет ("Марсель"), Коке ("Атлетико"), Рэмзи ("Арсенал", Окампос ("Марсель") – Бруну Фернандеш, Монтеро (оба – "Спортинг").