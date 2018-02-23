Четыре гражданина России предстанут перед судом за драку с полицией перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Полиция задержала четырех болельщиков во время беспорядков в Бильбао перед матчем Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2). Они предстанут перед судом за драку с правоохранителями. В четверг в Бильбао в ходе беспорядков, которые прошли перед встречей, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ.
– Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы полиции Бильбао. – Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией.
Во время беспорядков погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков. 51-летний полицейский перенес инфаркт, был доставлен в больницу, где скончался.
– Он был на месте беспорядков, но не был ранен в драке, он умер от сердечного приступа. Пока не можем сказать точно, что произошло, он вдруг неожиданно почувствовал себя плохо в окружении полиции, – говорится в сообщении пресс-службы.
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Platinum1991
Любые беспорядки перед матчами – это недосмотр полиции! Полиции даны все спец средства, вертолёты, машины, наряды и группы оперативного реагирования. Если что-то происходит вокруг матча и стадиона, значит, это БЕЗДЕЙСТВИЕ правоохранительных органов. Наши болельщики до этого ездили в Барселону, в Мадрид, в Севилью. Вы хоть раз слышали, чтобы там были беспорядки? Смерть полицейского? Человека, конечно, жаль… Его семья сейчас страдает. Но его смерть – не следствие нападения российских болельщиков, как сначала писали испанцы. Они же писали – что убит. А он умер в больнице и до конца, пока, непонятно от чего. Файеры кидали баски, а не российские болельщики. Еще не ясно, от чего именно умер этот полицейский. Пишут инфаркт, а может быть, тромб оторвался… К сожалению, от инфаркта никто не застрахован. Есть следственные органы, пусть они разбираются. Но опять же, потом пошел откат. Сначала писали, что полицейский убит, а теперь пишут, что умер в больнице. Это преднамеренная путанница испанских СМИ, чтобы во всём этом безобразии бакских УЛЬТРАС обвинить россиян! Такое сложилось впечатление, что власти и полиция Бильбао намеренно проявляли бездействие и испаниские ультрас об этом знали! Они увидели, что полиция не пресекает их провокации в отношении российских болельщиков! Они заранее организовались в группы для нападения на российских болельщиков. А теперь, из-за своего бездействия, власти испанского Бильбаю сваливают свою вину на российских болельщиков! Обратите внимание, при какой прекрасной ФУТБОЛЬНОЙ атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и в Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 50 и 20 тысяч человек. Наши болельщики умеют поддерживать команды без петард, матерщины и драк. Наши российские власти в полной мере обеспечили безопасность при проведении этих матчей! А власти и полиция Бильбао не обеспечили должную безопасность до и во время проведения матча. Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков!
20:32 23 февраля