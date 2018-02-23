Четыре гражданина России предстанут перед судом за драку с полицией перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Полиция задержала четырех болельщиков во время беспорядков в Бильбао перед матчем Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2). Они предстанут перед судом за драку с правоохранителями. В четверг в Бильбао в ходе беспорядков, которые прошли перед встречей, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ.

– Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы полиции Бильбао. – Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией.

Во время беспорядков погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков. 51-летний полицейский перенес инфаркт, был доставлен в больницу, где скончался.

– Он был на месте беспорядков, но не был ранен в драке, он умер от сердечного приступа. Пока не можем сказать точно, что произошло, он вдруг неожиданно почувствовал себя плохо в окружении полиции, – говорится в сообщении пресс-службы.

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