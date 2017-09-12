Черышев впервые за семь месяцев может выйти на поле

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев может принять участие в матче группового турнира Лиги Европы против "Астаны", информирует Marca. Согласно источнику, хавбек полностью восстановился от повреждения. Сам игрок и тренерский штаб рассчитывают, что Черышев сможет выйти на поле уже в самое ближайшее время.

В последний раз россиянин принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.