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17:30 | Футбол — Лига Европы

Черышев впервые за семь месяцев может выйти на поле

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Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев может принять участие в матче группового турнира Лиги Европы против "Астаны", информирует Marca. Согласно источнику, хавбек полностью восстановился от повреждения. Сам игрок и тренерский штаб рассчитывают, что Черышев сможет выйти на поле уже в самое ближайшее время.

В последний раз россиянин принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЮКИ

на пол-матча и снова на лечение?а что,бабло капает,мозги не пудрят,жизнь задалась!

18:37

Chingizid

Угу, на какой минуте в первом же матче.

18:33

oleg.bob

Да неужели?!

18:01

Rulen Bagdasys

Можно ставки делать, когда снова сломается...

17:52