Черышев впервые за семь месяцев может выйти на поле

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев может принять участие в матче группового турнира Лиги Европы против "Астаны", информирует Marca. Согласно источнику, хавбек полностью восстановился от повреждения. Сам игрок и тренерский штаб рассчитывают, что Черышев сможет выйти на поле уже в самое ближайшее время.
В последний раз россиянин принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.
ЮКИ
на пол-матча и снова на лечение?а что,бабло капает,мозги не пудрят,жизнь задалась!
18:37
Chingizid
Угу, на какой минуте в первом же матче.
18:33
oleg.bob
Да неужели?!
18:01
Rulen Bagdasys
Можно ставки делать, когда снова сломается...
17:52